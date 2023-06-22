Липневий «Стадіон Культури» знову об’єднує мистецтво, благодійність та товариство

Команда «Стадіону Культури» анонсувала наступні дати події, яка відбудеться 8-9 липня. Перший, червневий, івент заполонив весь інфопростір, тож і цього разу організатори запевняють, що будуть цікаві лекції, артисти молодої української сцени та вже відомі виконавці, алея благодійних фондів і соціально-відповідальні активності від них.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.
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Нагадуємо, що «Стадіон Культури» — це соціально-культурна ініціатива, яка об’єднує креативні індустрії, просвітницькі проєкти та благодійні фонди у форматі фестивалю.
Хто виступатиме на липневому «Стадіоні Культури» та яка програма очікує відвідувачів?
Відомо, що на події буде лунати гурт TVORCHI, який здивує усіх. У перший день заходу також на сцені «Стадіону Культури» виступатимуть TikTok відкриття українського шоу-бізу Brykulets та гурт Nazva — виконавці хіта «Сіґеле-міґеле». Хедлайнерами другого дня стануть музичний інді-фольк-дует Tember Blanche, київський гурт Ziferblat та інші.
А в лекторії будуть говорити про кіно, тактичну медицину й інші важливі й цікаві теми.
До заходу доєднаються й благодійні фонди, такі як «603.7», Helper, Poryad, соціальний проєкт «Ми однієї крові» та інші.
Також відомо, що вже скоро в діджитал-форматі буде розіграна унікальна та масштабна картина від Благодійного фонду «603.7». Авторкою картини є київська художниця ELIS. Головною ідея лоту є зобразити ідею події, тобто «Стадіон Культури», який об’єднує мистецтво, благодійність і спільноту. Також на картині будуть підписи хедлайнерів першого та другого івентів, а всі виручені кошти підуть на благодійність.
ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ, ДЕ ЦЕ І КОЛИ
Друга подія відбудеться 8-9 липня, місцем проведення заходу стане Льодовий стадіон (проспект Академіка Глушкова, 9).
Ціна вхідного квитка становить 250 гривень. У день заходу вартість зростає до 300 гривень, придбати квиток можна на Concert.ua.
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