Росія та Угорщина готують ІПСО щодо дискредитації України — омбудсмен

Росія з Угорщиною готують інформаційно-психологічну операцію для дискредитації України у питанні обміну військовополоненими.

Про це під час телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами уповноваженого, суть цієї операції полягає у тому, щоб звинуватити Україну в небажанні проявляти ініціативу щодо обмінів полоненими, вісім із яких перебувають на території Угорщини.

«На мій погляд, це підігравання з боку Угорщини російській пропаганді… але я можу підтвердити, що з боку України постійно відбуваються нові ініціативи щодо обмінів, що ми хочемо провести обмін всіх на всіх», — зазначив Лубінець.

Він додав, що Україна намагаєтся встановити контакт з вісьмома військовими, але Будапешт блокує ці спроби.

«Угорщина порушила міжнародне праве, адже не можна просто взяти і забрати військовополонених з територій рф. Навіть якщо на це були гуманітарні мотиви, вони насамперед мали проінформувати про це Україну й Міжнародний комітет Червоного Хреста», — пояснив омбудсмен.

Нагадаємо, 8 червня про російська РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. Угорський віце-прем’єр Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію. У МЗС України наголосили, що їх не інформували про плани Угорщини та рф.

19 червня відомство заявило, що усі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із цими громадянами не мали успіху. Їм дозволили зустрітися з родичами, але лише у присутності третіх осіб. 20 червня трьох військових вдалось повернути в Україну.

Водночас в Будапешті заперечують свою причетність. Там заявляють, що нібито переговори проводили релігійні установи без участі держави.

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