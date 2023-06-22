У Мінцифри анонсували пʼять нових сервісів, які з’являться у «Дії»

У Мінцифри розповіли про п’ять нових сервісів, які невдовзі будуть доступні в «Дії». Про це повідомляє Liga.net.
До кінця 2023 року планують відцифрувати такі послуги:
Відшкодування вкладів. Вкладники банків, які збанкрутіли, зможуть подати заяву в «Дії» на відшкодування коштів. Наразі є 1,4 млн рахунків, за якими потрібно повернути 3,2 млрд грн.
Розмитнення авто. У міністерстві зазначають, що через розмитнення автівок на митниці зберігається корупція. Цифровізація усуне з процесу людський фактор та унеможливить корупційні сфери.
Зміна місця проживання. Бета-тестування послуги почнеться незабаром. У майбутньому під час зміни місця проживання зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.
Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу. Це можна буде зробити в «Дії» за допомогою QR-коду. У застосунку продавець і покупець зможуть сформувати договір та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.
Документи про освіту. У «Дії» будуть доступні атестати і дипломи. Ними можна буде скористатись у разі вступу до закладів вищої освіти чи при працевлаштуванні.
А нещодавно на порталі «Дія» почалось бета-тестування послуги із закриття ФОП в кілька кліків.
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