У Мінцифри анонсували пʼять нових сервісів, які з’являться у «Дії»

У Мінцифри розповіли про п’ять нових сервісів, які невдовзі будуть доступні в «Дії». Про це повідомляє Liga.net.

До кінця 2023 року планують відцифрувати такі послуги:

Відшкодування вкладів. Вкладники банків, які збанкрутіли, зможуть подати заяву в «Дії» на відшкодування коштів. Наразі є 1,4 млн рахунків, за якими потрібно повернути 3,2 млрд грн.

Розмитнення авто. У міністерстві зазначають, що через розмитнення автівок на митниці зберігається корупція. Цифровізація усуне з процесу людський фактор та унеможливить корупційні сфери.

Зміна місця проживання. Бета-тестування послуги почнеться незабаром. У майбутньому під час зміни місця проживання зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу. Це можна буде зробити в «Дії» за допомогою QR-коду. У застосунку продавець і покупець зможуть сформувати договір та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.

Документи про освіту. У «Дії» будуть доступні атестати і дипломи. Ними можна буде скористатись у разі вступу до закладів вищої освіти чи при працевлаштуванні.

А нещодавно на порталі «Дія» почалось бета-тестування послуги із закриття ФОП в кілька кліків.

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