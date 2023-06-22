Церковний календар на липень 2023 року: головні свята

Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на липень 2023 року.

Головні церковні свята у липні 2023 року

2 липня — всіх святих українського народу,

7 липня — Різдво Івана Предтечі,

12 липня — день пам’яті апостолів Петра і Павла,

24 липня — день пам’яті княгині Київської Ольги,

28 липня — день пам’яті Володимира Великого.

Православний церковний календар на липень 2023 року по днях

1 липня — день пам’яті мученика Леонтія;

2 липня — всіх святих українського народу;

3 липня — день пам’яті священномученика Мефодія;

4 липня — день пам’яті мученика Юліана;

5 липня — день пам’яті священномученика Євсевія;

6 липня — день пам’яті мучениці Агрипини;

7 липня — Різдво Івана Предтечі;

8 липня — день пам’яті преподобномучениці Февронії;

9 липня — день пам’яті пеподобного Давида;

10 липня — день пам’яті пророка Сампсона;

11 липня — перенесення мощей мучеників Кира й Івана;

12 липня — день пам’яті апостолів Петра і Павла;

13 липня — собор дванадцяти апостолів;

14 липня — день пам’яті мучеників Косми і Даміана;

15 липня — покладення ризи Пресвятої Богородиці;

16 липня — день пам’яті мучеників Якинфа Римського і Анатолія Печерського;

17 липня — день пам’яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;

18 липня — день пам’яті преподобного Афанасія Атонського;

19 липня — день пам’яті преподобного Сисоя Великого;

20 липня — день пам’яті преподобних Фоми і Акакія Синайського;

21 липня — день пам’яті великомученика Прокопія;

22 липня — день пам’яті священномученика Панкратія;

23 липня — день пам’яті преподобного Антонія Печерського;

24 липня — день пам’яті княгині Київської Ольги;

25 липня — день пам’яті мучеників Прокла й Іларія;

26 липня — собор архангела Гавриїла, день пам’яті преподобного Стефана, день пам’яті преподобного Юліана;

27 липня — день пам’яті апостолів Акили і Прискилли, день пам’яті преподобного Онисима;

28 липня — день пам’яті Володимира Великого;

29 липня — день пам’яті священномученика Афіногена і його 10 учнів;

30 липня — святих отців шести Вселенських Соборів, день пам’яті великомучениці Марини;

31 липня — мучеників Якинта і Еміліяна.

Новий церковний календар після реформи ПЦУ: коли які свята

На архієрейському соборі в Києві 24 травня 2023 Православна церква України (ПЦУ) ухвалила перехід на григоріанський календар з 1 вересня 2023 року — саме тоді починається новий рік церковного календаря за григоріанським календарем.

За новим календарем, Різдво парафіяни ПЦУ відзначатимуть 25 грудня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, Миколая — 6 грудня.

Дата Великодня розраховуватиметься, як і раніше. Це ж стосується свят, які пов’язані з Великоднем — Вербна неділя, Трійця, Вознесіння.

Щодо традиційним свят липня, то зокрема Різдво Івана Предтечі (в народі його ще називають святом Івана Купала) перейде на 24 червня (нині святкується 7 липня).

Зазначимо, що зміни не має затвердити помісний собор 27 липня 2023 року. В будья-кому разі у ПЦУ зазначають, що храми та парафіяни зможуть за бажання користуватися як новим, так і старим календарем.

До речі, у Сhas News є великий текст про те, чому православні українці святкували Різдво 7 січня, а греки, румуни та болгари — 25 грудня.

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