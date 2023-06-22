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Церковний календар на липень 2023 року: головні свята

22.06.2023

Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на липень 2023 року.

Головні церковні свята у липні 2023 року

  • 2 липня — всіх святих українського народу,
  • 7 липня — Різдво Івана Предтечі,
  • 12 липня — день пам’яті апостолів Петра і Павла,
  • 24 липня — день пам’яті княгині Київської Ольги,
  • 28 липня — день пам’яті Володимира Великого.

Православний церковний календар на липень 2023 року по днях

  • 1 липня — день пам’яті мученика Леонтія;
  • 2 липня — всіх святих українського народу;
  • 3 липня — день пам’яті священномученика Мефодія;
  • 4 липня — день пам’яті мученика Юліана;
  • 5 липня — день пам’яті священномученика Євсевія;
  • 6 липня — день пам’яті мучениці Агрипини;
  • 7 липня — Різдво Івана Предтечі;
  • 8 липня — день пам’яті преподобномучениці Февронії;
  • 9 липня — день пам’яті пеподобного Давида;
  • 10 липня — день пам’яті пророка Сампсона;
  • 11 липня — перенесення мощей мучеників Кира й Івана;
  • 12 липня — день пам’яті апостолів Петра і Павла;
  • 13 липня — собор дванадцяти апостолів;
  • 14 липня — день пам’яті мучеників Косми і Даміана;
  • 15 липня — покладення ризи Пресвятої Богородиці;
  • 16 липня — день пам’яті мучеників Якинфа Римського і Анатолія Печерського;
  • 17 липня — день пам’яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;
  • 18 липня — день пам’яті преподобного Афанасія Атонського;
  • 19 липня — день пам’яті преподобного Сисоя Великого;
  • 20 липня — день пам’яті преподобних Фоми і Акакія Синайського;
  • 21 липня — день пам’яті великомученика Прокопія;
  • 22 липня — день пам’яті священномученика Панкратія;
  • 23 липня — день пам’яті преподобного Антонія Печерського;
  • 24 липня — день пам’яті княгині Київської Ольги;
  • 25 липня — день пам’яті мучеників Прокла й Іларія;
  • 26 липня — собор архангела Гавриїла, день пам’яті преподобного Стефана, день пам’яті преподобного Юліана;
  • 27 липня — день пам’яті апостолів Акили і Прискилли, день пам’яті преподобного Онисима;
  • 28 липня — день пам’яті Володимира Великого;
  • 29 липня — день пам’яті священномученика Афіногена і його 10 учнів;
  • 30 липня — святих отців шести Вселенських Соборів, день пам’яті великомучениці Марини;
  • 31 липня — мучеників Якинта і Еміліяна.

Новий церковний календар після реформи ПЦУ: коли які свята

На архієрейському соборі в Києві 24 травня 2023 Православна церква України (ПЦУ) ухвалила перехід на григоріанський календар з 1 вересня 2023 року — саме тоді починається новий рік церковного календаря за григоріанським календарем.

За новим календарем, Різдво парафіяни ПЦУ відзначатимуть 25 грудня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, Миколая — 6 грудня.

Дата Великодня розраховуватиметься, як і раніше. Це ж стосується свят, які пов’язані з Великоднем — Вербна неділя, Трійця, Вознесіння.

Щодо традиційним свят липня, то зокрема Різдво Івана Предтечі (в народі його ще називають святом Івана Купала) перейде на 24 червня (нині святкується 7 липня).

Зазначимо, що зміни не має затвердити помісний собор 27 липня 2023 року. В будья-кому разі у ПЦУ зазначають, що храми та парафіяни зможуть за бажання користуватися як новим, так і старим календарем.

До речі, у Сhas News є великий текст про те, чому православні українці святкували Різдво 7 січня, а греки, румуни та болгари — 25 грудня.

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