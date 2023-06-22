Церковний календар на липень 2023 року: головні свята

Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на липень 2023 року.
Головні церковні свята у липні 2023 року
- 2 липня — всіх святих українського народу,
- 7 липня — Різдво Івана Предтечі,
- 12 липня — день пам’яті апостолів Петра і Павла,
- 24 липня — день пам’яті княгині Київської Ольги,
- 28 липня — день пам’яті Володимира Великого.
Православний церковний календар на липень 2023 року по днях
- 1 липня — день пам’яті мученика Леонтія;
- 2 липня — всіх святих українського народу;
- 3 липня — день пам’яті священномученика Мефодія;
- 4 липня — день пам’яті мученика Юліана;
- 5 липня — день пам’яті священномученика Євсевія;
- 6 липня — день пам’яті мучениці Агрипини;
- 7 липня — Різдво Івана Предтечі;
- 8 липня — день пам’яті преподобномучениці Февронії;
- 9 липня — день пам’яті пеподобного Давида;
- 10 липня — день пам’яті пророка Сампсона;
- 11 липня — перенесення мощей мучеників Кира й Івана;
- 12 липня — день пам’яті апостолів Петра і Павла;
- 13 липня — собор дванадцяти апостолів;
- 14 липня — день пам’яті мучеників Косми і Даміана;
- 15 липня — покладення ризи Пресвятої Богородиці;
- 16 липня — день пам’яті мучеників Якинфа Римського і Анатолія Печерського;
- 17 липня — день пам’яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;
- 18 липня — день пам’яті преподобного Афанасія Атонського;
- 19 липня — день пам’яті преподобного Сисоя Великого;
- 20 липня — день пам’яті преподобних Фоми і Акакія Синайського;
- 21 липня — день пам’яті великомученика Прокопія;
- 22 липня — день пам’яті священномученика Панкратія;
- 23 липня — день пам’яті преподобного Антонія Печерського;
- 24 липня — день пам’яті княгині Київської Ольги;
- 25 липня — день пам’яті мучеників Прокла й Іларія;
- 26 липня — собор архангела Гавриїла, день пам’яті преподобного Стефана, день пам’яті преподобного Юліана;
- 27 липня — день пам’яті апостолів Акили і Прискилли, день пам’яті преподобного Онисима;
- 28 липня — день пам’яті Володимира Великого;
- 29 липня — день пам’яті священномученика Афіногена і його 10 учнів;
- 30 липня — святих отців шести Вселенських Соборів, день пам’яті великомучениці Марини;
- 31 липня — мучеників Якинта і Еміліяна.
Новий церковний календар після реформи ПЦУ: коли які свята
На архієрейському соборі в Києві 24 травня 2023 Православна церква України (ПЦУ) ухвалила перехід на григоріанський календар з 1 вересня 2023 року — саме тоді починається новий рік церковного календаря за григоріанським календарем.
За новим календарем, Різдво парафіяни ПЦУ відзначатимуть 25 грудня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, Миколая — 6 грудня.
Дата Великодня розраховуватиметься, як і раніше. Це ж стосується свят, які пов’язані з Великоднем — Вербна неділя, Трійця, Вознесіння.
Щодо традиційним свят липня, то зокрема Різдво Івана Предтечі (в народі його ще називають святом Івана Купала) перейде на 24 червня (нині святкується 7 липня).
Зазначимо, що зміни не має затвердити помісний собор 27 липня 2023 року. В будья-кому разі у ПЦУ зазначають, що храми та парафіяни зможуть за бажання користуватися як новим, так і старим календарем.
До речі, у Сhas News є великий текст про те, чому православні українці святкували Різдво 7 січня, а греки, румуни та болгари — 25 грудня.
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