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Австрія виділить додаткових €18 мільйонів для допомоги українцям

22.06.2023

Федеральний уряд Австрії надасть додатково 18 млн євро для допомоги українцям, постраждалих внаслідок російської агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють  #Букви.

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“Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС”, – мовиться у повідомленні.

Як пояснили у виданні, таким чином двостороння фінансова підтримка Австрії вже “перевищила позначку в 150 млн євро”.

За даними австрійського МЗС, по 6 млн євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро – Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).

“Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення”, – йдеться у заяві.

Варто додати, що уряд Австрії надасть один мільйон євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Водночас уряд Австрії вирішив виділити 2 млн євро для розмінування українських земель. Кошти спрямують на закупівлю відповідного обладнання.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія заморозила російських активів на майже два мільярди євро.

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