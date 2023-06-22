Талановитий музичний виконавець YAKTAK презентував свій новий чуттєвий сингл під назвою “Силует”. Ця пісня вже встигла стати надзвичайно популярною серед шанувальників артиста в TikTok.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків і сотні коментарів. Слухачі з нетерпінням чекали на вихід треку:

Не можу дочекатись!

Вже хочу почути цей трек!

Скільки ще чекати на цей шедевр?

Неймовірний трек, чекаємо реліз!

“Силует” переносить слухачів у світ інтимності та особливого зв’язку між двома людьми. Пісня створює атмосферу, в якій все навколо зникає, а увага спрямована на пару молодих людей, які прагнуть забути про свої проблеми та метушню, щоб зосередитись один на одному і насолоджуватися спільними моментами. В такі миті слова стають зайвими.

“Цей трек про особливе, про те, що не можна описати словами. Вона про емоції, про почуття, які кожен хоч раз відчував в своєму житті. Дим навколо, гучна музика, купа людей, але ти не помічаєш нічого, окрім неї”, – коментує YAKTAK

Музична композиція “Силует” виконана в унікальному стилі співака. Вона поєднує у собі неповторне звучання, глибокий текст та неймовірний вокал. За свій короткий творчий шлях YAKTAK зміг здобути любов своїх шанувальників чуттєвими і щирими треками, і він сподівається, що і для цієї пісні знайдеться місце у серцях слухачів.

“Сподіваюсь, ви зможете відчути цей вайб і трек поверне вас в ті особливі моменти“, – ділиться артист.