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YAKTAK презентував свій новий чуттєвий сингл під назвою “Силует”

22.06.2023

Талановитий музичний виконавець YAKTAK презентував свій новий чуттєвий сингл під назвою “Силует”. Ця пісня вже встигла стати надзвичайно популярною серед шанувальників артиста в TikTok.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків і сотні коментарів. Слухачі з нетерпінням чекали на вихід треку:

  • Не можу дочекатись!
  • Вже хочу почути цей трек!
  • Скільки ще чекати на цей шедевр?
  • Неймовірний трек, чекаємо реліз!

“Силует” переносить слухачів у світ інтимності та особливого зв’язку між двома людьми. Пісня створює атмосферу, в якій все навколо зникає, а увага спрямована на пару молодих людей, які прагнуть забути про свої проблеми та метушню, щоб зосередитись один на одному і насолоджуватися спільними моментами. В такі миті слова стають зайвими.

“Цей трек про особливе, про те, що не можна описати словами. Вона про емоції, про почуття, які кожен хоч раз відчував в своєму житті. Дим навколо, гучна музика, купа людей, але ти не помічаєш нічого, окрім неї”, – коментує YAKTAK

Музична композиція “Силует” виконана в унікальному стилі співака. Вона поєднує у собі неповторне звучання, глибокий текст та неймовірний вокал. За свій короткий творчий шлях YAKTAK зміг здобути любов своїх шанувальників чуттєвими і щирими треками, і він сподівається, що і для цієї пісні знайдеться місце у серцях слухачів.

“Сподіваюсь, ви зможете відчути цей вайб і трек поверне вас в ті особливі моменти“, – ділиться артист.

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