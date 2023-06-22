Привітання з Івана Купала 2023: вірші та картинки

У святі Івана Купала тісно переплелися давні язичницькі й християнські звичаї, завдяки чому воно є дуже красивим і зазвичай дуже ефектно та весело відзначається.

Традиційно Івана Купала щорічно святкується в ніч з 6 по 7 липня, а з 2023 року – 24 червня.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята – Івана Купала.

Привітання, картинка з Івана Купала

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З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

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Привітання, з Івана Купала 2023

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З Днем Івана Купала 2023

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Нехай у кожної дівчини в той загадковий святковий вечір трапиться щось незвичайне, магічне. Нехай поруч виявиться така людина, яка буде підтримувати в будь-якій ситуації, буде приносити гарний настрій, удачу і любов. Вітаємо зі святом Івана Купала!

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На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

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Привітання зі святом Івана Купала 2023 Вітання, картинка з Івана Купала

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З Днем Івана Купала 2023

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Я вітаю вас з Днем Івана Купала! Мені хочеться побажати вам гарного настрою, бойового настрою і цього самого позитивного. Нехай цей день подарує вам масу приємних емоцій і вражень.

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У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров’я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

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Нехай всі біди, негаразди, невдачі будуть обходити вас стороною. А святковий і веселий настрій панує у вашому житті постійно. Нехай любов, подарована в це світле свято буде по-справжньому щирою і взаємною. Вітаємо з днем Івана Купала!

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Івана Купала

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Шановні друзі!

Нехай це саме чарівне і запальне свято Івана Купали принесе вам трохи чарівництва в ваше життя. Ставайте в дружний хоровод, і нехай священний вогонь очистить ваше життя від усього злого і непотрібного. Шукайте свою чарівну квітку любові. Зі святом вас!

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Із голови вінок хутчіш знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе занесе!

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Вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю на своєму шляху знайти свій квітучий папороть, якій і твоє серце змусить розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров’я, благодаті і радості.

Картинки з Івана Купала Привітання, картинка з Івана Купала 2023

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На Купала – свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

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З Днем Івана Купали! Нехай ваші душевні багаття радості відганяють всі печалі і хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють ваші серця! Вірте в чудеса!

Зі святом вас!

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Привітання, картинка з Івана Купал

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах купайся!

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Привітання, картинка з Івана Купала 2022

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Заплету вінок з трави,

Приготую добрі страви,

Піду грати у забави

І робитиму заплави!

Скажу Богу від душі:

«Ти мене від зла убережи,

Не бажатиму я гроші,

А щоб люди всі були хороші!

Нехай в купальську темну ніч

Всім буде щастя віч-на-віч!

Шукайте папороть опівніч,

Хай тала́н лине навсебіч!

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Нехай в це прекрасне свято здійсниться найзаповітніше бажання. А дорога вашого життя буде набувати все нові і нові повороти, які принесуть нові знайомства та ідеї. Нехай поруч будуть по-справжньому щирі люди, які принесуть у ваше життя тільки світло, добро, радість і посмішки. Вітаю вас з днем Івана Купала!

***

Вітання, картинка з Івана Купала

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В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день —

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Значить, всім нам пощастить!

***

Івана Купала 2023

Вірші з Івана Купала

***

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь,

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь.

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров’я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

***

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***

З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

І купайтеся невпинно —

У морі, річці, навіть у ванній!

Щоб змити хвороби, біди,

І відчувати перемоги!

***

Привітання, картинка з Івана Купала 2023