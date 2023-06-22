Привітання з Івана Купала 2023: вірші та картинки

У святі Івана Купала тісно переплелися давні язичницькі й християнські звичаї, завдяки чому воно є дуже красивим і зазвичай дуже ефектно та весело відзначається.
Традиційно Івана Купала щорічно святкується в ніч з 6 по 7 липня, а з 2023 року – 24 червня.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята – Івана Купала.
Привітання, картинка з Івана Купала
***
З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!
***
Привітання, з Івана Купала 2023
Читай також: Івана Купала 2021: дата, історія та традиції свята
З Днем Івана Купала 2023
***
Нехай у кожної дівчини в той загадковий святковий вечір трапиться щось незвичайне, магічне. Нехай поруч виявиться така людина, яка буде підтримувати в будь-якій ситуації, буде приносити гарний настрій, удачу і любов. Вітаємо зі святом Івана Купала!
***
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
***
Привітання зі святом Івана Купала 2023Вітання, картинка з Івана Купала
Читай також: Привітання зі святом Петра і Павла: вірші та картинки українською
З Днем Івана Купала 2023
***
Я вітаю вас з Днем Івана Купала! Мені хочеться побажати вам гарного настрою, бойового настрою і цього самого позитивного. Нехай цей день подарує вам масу приємних емоцій і вражень.
***
У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров’я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!
Читай також: Привітання з Днем народження сестрі: картинки, листівки та ніжні вірші
***
Нехай всі біди, негаразди, невдачі будуть обходити вас стороною. А святковий і веселий настрій панує у вашому житті постійно. Нехай любов, подарована в це світле свято буде по-справжньому щирою і взаємною. Вітаємо з днем Івана Купала!
***
Івана Купала
***
Шановні друзі!
Нехай це саме чарівне і запальне свято Івана Купали принесе вам трохи чарівництва в ваше життя. Ставайте в дружний хоровод, і нехай священний вогонь очистить ваше життя від усього злого і непотрібного. Шукайте свою чарівну квітку любові. Зі святом вас!
***
Із голови вінок хутчіш знімай,
На щастя й долю ти бажання загадай!
Нехай вінок твій річечка несе,
Кохання й долю хай до тебе занесе!
***
Вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю на своєму шляху знайти свій квітучий папороть, якій і твоє серце змусить розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров’я, благодаті і радості.
Картинки з Івана Купала Привітання, картинка з Івана Купала 2023
***
На Купала – свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!
***
Читай також: Привітання з Днем ангела Сергія: значення імені, вірші та картинки
***
З Днем Івана Купали! Нехай ваші душевні багаття радості відганяють всі печалі і хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють ваші серця! Вірте в чудеса!
Зі святом вас!
***
Привітання, картинка з Івана Купал
***
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах купайся!
***
Привітання, картинка з Івана Купала 2022
***
Заплету вінок з трави,
Приготую добрі страви,
Піду грати у забави
І робитиму заплави!
Скажу Богу від душі:
«Ти мене від зла убережи,
Не бажатиму я гроші,
А щоб люди всі були хороші!
Нехай в купальську темну ніч
Всім буде щастя віч-на-віч!
Шукайте папороть опівніч,
Хай тала́н лине навсебіч!
***
Читай також: Привітання з Днем Військово-Морських Сил України
***
Нехай в це прекрасне свято здійсниться найзаповітніше бажання. А дорога вашого життя буде набувати все нові і нові повороти, які принесуть нові знайомства та ідеї. Нехай поруч будуть по-справжньому щирі люди, які принесуть у ваше життя тільки світло, добро, радість і посмішки. Вітаю вас з днем Івана Купала!
***
Вітання, картинка з Івана Купала
***
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Значить, всім нам пощастить!
***
Івана Купала 2023
Вірші з Івана Купала
***
У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь,
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь.
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров’я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!
***
Читай також: Привітання з Днем народження сину українською: картинки, вірші та смс
***
З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
І купайтеся невпинно —
У морі, річці, навіть у ванній!
Щоб змити хвороби, біди,
І відчувати перемоги!
***
Привітання, картинка з Івана Купала 2023