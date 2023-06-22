Повінь – зміна системи

Menu
Close

Володимир Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок із Росії та Білорусі

22.06.2023

22 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони імпорту книжок із Росії та Білорусі. Уряд надіслав текст закону інституціям ЄС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють  #Букви.

Читай також: Український фільм “Памфір” з’явиться на Netflix

“Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС”, — заявив Зеленський.

19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7459. У ньому передбачалася заборона ввезення і розповсюдження в Україні видавничої продукції з Росії, Білорусі, тимчасово окупованих територій України.

“Ухвалення законопроєкту дозволить захистити сферу українського книговидання і книгорозповсюдження від руйнівного впливу “русского міра”, сприятиме зміцненню національної безпеки, утвердженню і поширенню української мови, розвитку національних культурних індустрій”, — зазначено у пояснювальній записці.

Вже минуло майже рік, але президент не підписував закон. 16 травня з’явилася петиція з вимогою невідкладно підписати його, яка за два тижні набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

20 червня глава держави відповів на петицію. Він сказав, що щодо підписання закону є низка застережень. Його запропонував ветувати Мін’юст через те, що закладені у законі норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яку випустили російською мовою, “матимуть ознаки невідповідності” ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України. У МЗС України зазначили, що у даній редакції закон не відповідає нормам і стандартам ЄС у галузі прав людини.

  • ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
  • Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
  • У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
  • Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині
  • До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
  • G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
  • Соціальні служби в Європі вилучили 240 дітей з українських родин – Офіс омбудсмена
  • Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
  • F-16 будуть в Україні не раніше Нового року — Резніков
  • SUPERNATION 2013-2023: «Друга Ріка» зіграє два великі концерти у Києві та Львові
 