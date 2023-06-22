Володимир Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок із Росії та Білорусі

22 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони імпорту книжок із Росії та Білорусі. Уряд надіслав текст закону інституціям ЄС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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“Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС”, — заявив Зеленський.

19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7459. У ньому передбачалася заборона ввезення і розповсюдження в Україні видавничої продукції з Росії, Білорусі, тимчасово окупованих територій України.

“Ухвалення законопроєкту дозволить захистити сферу українського книговидання і книгорозповсюдження від руйнівного впливу “русского міра”, сприятиме зміцненню національної безпеки, утвердженню і поширенню української мови, розвитку національних культурних індустрій”, — зазначено у пояснювальній записці.

Вже минуло майже рік, але президент не підписував закон. 16 травня з’явилася петиція з вимогою невідкладно підписати його, яка за два тижні набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

20 червня глава держави відповів на петицію. Він сказав, що щодо підписання закону є низка застережень. Його запропонував ветувати Мін’юст через те, що закладені у законі норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яку випустили російською мовою, “матимуть ознаки невідповідності” ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України. У МЗС України зазначили, що у даній редакції закон не відповідає нормам і стандартам ЄС у галузі прав людини.