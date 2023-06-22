Росіяни намагались «Кинджалами» вдарити по дамбі у Кривому Розі — Подоляк

Російські військові намагались вдарити ракетами «Кинджал» по дамбі у Кривому Розі.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Коли саме це сталося, він не уточнює.

«Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі», — написав Подоляк.

Нагадаємо, росія знайшла можливість обходити санкції і продовжує отримувати компоненти, які необхідні для виробництва ракет.

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