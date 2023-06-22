Небезпека з повітря: з яких літаків росія обстрілює Україну

З початку повномасштабної війни росії проти України головна загроза для інфраструктури і цивільного населення країни виходить від авіації окупантів. Навіть не залітаючи у повітряний простір України, рашисти випускають зі своїх літаків ракети, якими нищать і вбивають.

Chas News розповідає про штурмовики, бомбардувальники та ракетоносці, якими росія найчастіше атакує українські міста.

Штурмовик Су-25: маневровий, з потужним озброєнням

Найбільш інтенсивно штурмовики Су-25 російські окупанти використовують на лінії фронту у Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій областях.

Літак Су-25 створений у 70-х роках у СРСР для підтримки наземних військ. Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, його використовують понад 30 країн.

Штурмовик може розвивати швидкість понад 900 км/год, що дозволяє йому швидко долати великі відстані. Його оснащують потужним комплексом озброєння — авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами «повітря — земля», керованими ракетами «повітря — повітря». Всього на штурмовик можна встановити 32 види озброєнь.

Су-25 дуже маневровий літак, що дозволяє йому швидко змінювати напрямок руху, уникати ворожих ракет та проводити високоточні удари.

Літак оснащений різноманітними системами захисту, які дозволяють йому виживати в бойових умовах. Су-25 використовують для проведення розвідки, підтримки бойових дій, знищення ворожих танків та техніки.

Бомбардувальник Су-34: розпіарений роспропагандою, але не завжди точний

Росія у війні проти України активно використовує Су-34, зокрема на прифронтових областях.

Хоча росія називає цей бомбардувальник «новітньою розробкою», його створили за часів СРСР, а перший політ відбувся у 1990 році.

Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27. Запустити серійне виробництво та прийняти на озброєння Су-34 росії вдалося лише на хвилі нафтодоларів — у 2014 році. Загалом тоді їх випустили близько 130 одиниць.

Су-34 обладнаний гарматою калібру 30 мм та має 12 точок підвіски. Бойове навантаження — 8 тис. кг різного озброєння на зовнішній підвісці. Бомбардувальник обладнаний потужною радіолокаційною системою, яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 км. Основне завдання Су-34 — завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.

Уперше росія використала ці бомбардувальники у 2008 році під час вторгнення в Грузію. Також їх застосовували у Сирії. Тоді російська пропаганда намагалася створити образ могутнього літака. Однак у Сирії Су-34 показали, що є не зовсім точними, коли їх застосовували для бомбардувань. Тоді літаки були озброєні касетними боєприпасами, а не високоточною зброєю.

Під час вторгнення в Україну на Су-34 також не часто використовують високоточне озброєння. Наприклад, з Су-34 на початку березня 2022 року росіяни скидали фугасні бомби вагою 500 кг.

А ще саме бомбардувальник Су-34 випадково «упустив» бомбу на російський Бєлгород у квітні 2023 року. Саме з району цього міста російська авіація регулярно атакує мирні українські міста.

Бомбардувальник Ту-22М3: може нести ядерні боєголовки

У прифронтових містах окупанти також застосовують стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести надзвукові протикорабельні ракети Х-22. Така ракета зруйнувала під’їзд будинок у Дніпрі під час масованої атаки 14 січня.

Сhas News докладно розповідав, чим небезпечні ракети Х-22.

Ту-22М — це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Перший політ Ту-22М3 здійснив у червні 1977 року. У 1978-му запустили його серійне виробництво, яке припинили у 1993 році.

Основне озброєння бомбардувальника — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям.

Ту-22М3 може з висоти 10 км поцілити одиночною бомбою в малу споруду.

Основні характеристики Ту-22М3:

екіпаж — 4 особи;

максимальна швидкість — 2 300 км/год;

бойове навантаження — 24 000 кг, зокрема три ракети Х-22.

бойовий радіус дії — 2410 км.

дальність польоту — 6800 км

У 2018 році росія створила модернізовану версію цього літака — Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал.

Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.

Ракетоносець Ту-95МС: основа стратегічної авіації росії

Ракетоносці Ту-95МС, що здатен запускати ракети великої дальності, є основою стратегічної авіації росії. Саме з Ту-95МС окупанти найчастіше обстрілюють крилатими ракетами українські міста, воєнні та цивільні об’єкти крилатими ракетами. Зокрема 13 червня російські ракети вбили 12 людей у Кривому Розі ракетою, випущеною з Ту-95МС.

Першу версію Ту-95 розробили в СРСР ще за Сталіна у 1950-х роках. В той час США вже мали стратегічний бомбардувальник Convair B-36 Peacemaker, який міг дістатись до кордонів СРСР. Тож головне завдання Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко у тилу ворога за будь-яких погодних умов та незалежно від часу доби.

Основні характеристики Ту-95МС:

екіпаж — 7 осіб,

максимальна швидкість — 830 км/год,

бойове навантаження — до 6 крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці,

бойовий радіус його дії — 6500 км,

дальність польоту — 13 тис.км.

Зараз у росіян приблизно 45 одиниць Ту-95 МС та 18 модернізованих Ту-95 МСМ. Остання модифікація літака може нести більш сучасну крилату ракету Х-101, тоді як всі інші лише радянські Х-55/555. На фюзеляжі Ту-95МС обладнана барабанна установка на шість крилатих ракет Х-55 або Х-555. Або ж він може брати у вильоти 8 ракет Х-101 на зовнішні підвіси на крилах.

Ту-95 досі вважається основним стратегічним ракетоносцем повітряно-космічних сил рф. Водночас через те, що ці літаки зараз не виробляються, а російські аеродроми атакують безпілотники, росіяни змушені тримати свої ракетоносці подалі від українських кордонів.

Раніше Chas News розповідав, як росія обстрілює українські міста з комплексів ППО.