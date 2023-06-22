Міжнародні партнери підтримують конфіскацію російських активів на користь України – Шмигаль

Міжнародні партнери підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Наші партнери підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України. Це про те, про що говоримо увесь останній рік: Росія має заплатити за те, що зруйнувала, за всі трагедії, які зробила та робить в Україні під час цієї неспровокованої, несправедливої, брудної агресії. Під час конференції наші партнери також про це говорили, і це дуже важливо», – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше глава уряду наголошував на тому, що відновлювати державу можна буде коштом конфіскації російських активів. Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму. Друге джерело фінансування відбудови – це кошти українського бюджету, в тому числі кошти від конфіскації російських активів в Україні. Третє джерело – допомога міжнародних партнерів, у тому числі міжнародних фінансових організацій.
Як повідомлялося, Україна вже готує механізм, що дасть змогу конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів.
У Лондоні 21-22 червня проходить міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference). Захід є продовженням щорічних конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.
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