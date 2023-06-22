Royal Canin спільно із ДСНС та Нацгвардією привертає увагу до пошуково-рятувальної служби

Royal Canin спільно із ДСНС та Нацгвардією проведуть серію майстер-класів для власників собак будь-яких порід та метисів з метою привернення уваги до пошуково-рятувальної служби.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Майстер-класи пройдуть із залученням кінологів та інструкторів від ДСНС та Нацгвардії України та будуть проведені у Києві, Рівному та Дрогобичі (Львівська область). Серед інструкторів будуть кінологи, які рятують щодня українців, допомагають знайти людей під завалами, а також долучались до пошуково-рятувальних робіт після землетрусу у Туреччині.

Розклад заходів:

1) 24 червня – Київська область, село Красилівка

2) 1 липня – м. Рівне

3) 8 липня – м. Дрогобич, Львівська область

Такі заходи сприятимуть розвитку пошуково-рятувальної служби в Україні, покажуть, що будь-який собака здатен на пошук після курсу тренувань, відзначать важливість роботи українських рятувальників. Пошукові собаки знаходили та рятували людей навіть після багатьох годин під уламками, забирались туди, куди небезпечно йти людині. А гавкіт чотирилапого рятівника, який знайшов потерпілого, може стати найважливішим звуком для людини, яка втратила надію вибратись після трагедії.