Програми Pin-Up Foundation підтримують українців

В лютому 2022 року життя українців назавжди змінилося. Підступна агресія збоку росії поставила на межу виживання не тільки багатьох громадян, але й змусила благодійні організації мобілізуватися. Pin-Up Foundation — благодійна організація, яка одразу ж почала надавати необхідну допомогу постраждалим від війни.

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З Україною в серці

Марина Ільїна, яка є засновником та президентом благодійного фонду Pin-Up, вважає головною задачею організації оперативно реагувати на запити людей, які найбільше потребують допомоги. Команда Pin-Up складається з волонтерів і професіоналів, неурядових організацій, об’єднаних загальними цінностями, направленими на розвиток України. Також фонд співпрацює з іншими організаціями, щоб спільними зусиллями зробити більше, наприклад, з громадською організацією «Неємія», ГО «Ініціатива жінок Донбасу», ГО «Порядок». Окрім гуманітарної, Pin-Up Foundation, організовує ще й технічну допомогу, закуповуючи генератори, старлінки, акумулятори, щоб забезпечити максимум потреб українців. Про діяльність фонду пишуть і інші ресурси https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dopomaga-ukrajincyam-u-prifrontovih-mistah-noviy-proekt-bf-pin-up-foundation-50320370.html

Всебічна підтримка українців

В часи, коли багато людей отримують травми та поранення, навантаження на лікарні й лікарів зростає в багато разів. Тож, Pin-Up Foundation надав підтримку лікарні «Феофанія», придбавши необхідні ліки та гігієнічні матеріали.

Також фонд Pin-Up фінансував перевезення українців з небезпечних територій до міст Нідерландів у листопаді 2022 року і до Німеччини у квітні 2023 року.

Продовольчі та побутові товари отримали мешканці Харківської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей. Отримали підтримку від програми Pin-Up Foundation і внутрішньо переміщені особи Запоріжжя й Миколаєва. Їх забезпечили продуктами харчування, дитячими та гігієнічними товарами. Також фонд Pin Up Instagram аккаунт має, в якому можна слідкувати

за діяльністю та програмами фонду.

Благодійність — внесок у перемогу

Нещодавно для підтримки жителів прифронтових територій у короткі терміни було створено гуманітарний проєкт Line-Up. Засновниця проєкту Марина Ільїна та його учасники вірять, що допомога людям зберігає їх бойовий дух та допомагає вірити у краще навіть у дуже скрутному становищі. Це дуже важливо для майбутнього України.

Благодійні програми Pin-Up Foundation направлені й на майбутню підтримку соціально-незахищених українців, розвиток освіти, спорту та охорони здоров’я, а також на допомогу у відновленні України.