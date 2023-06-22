ПАРЄ ухвалила історичну резолюцію щодо “Політичних наслідків агресії Росії проти України”

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу Верховної Ради.

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За цю резолюцію свої голоси віддали 80 парламентарів.

Як зазначає народний депутат Олексій Гончаренко, що до ухваленої резолюції, зокрема, пройшли і його правки. Мається на увазі загроза підриву Росією ЗАЕС і те, що Кремль використовує у своїй зовнішній політиці не тільки енергетичний, а і ядерний шантаж.

“Що важливо: по суті ПАРЄ це перша міжнародна організація, яка відреагувала на заяву Зеленського, який сказав, що Росія готується до такого теракту“, – зазначив нардеп.

Він наголосив також, що майбутні “демократичні сили” Росії повинні не просто визнавати суверенітет та територіальну цілісність України, а й “визнавати необхідність повної відповідальності режиму на міжнародному трибуналі”, а також важливість виплат всіх репарацій Україні.

“Також про політичні репресії в Росії. Всі, хто причетний до справи Кара-Мурзи мають потрапити під санкції”, – зазначив Гончаренко.