ПАРЄ ухвалила історичну резолюцію щодо “Політичних наслідків агресії Росії проти України”

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу Верховної Ради.
Читай також: Міжнародні партнери підтримують конфіскацію російських активів на користь України – Шмигаль
За цю резолюцію свої голоси віддали 80 парламентарів.
Як зазначає народний депутат Олексій Гончаренко, що до ухваленої резолюції, зокрема, пройшли і його правки. Мається на увазі загроза підриву Росією ЗАЕС і те, що Кремль використовує у своїй зовнішній політиці не тільки енергетичний, а і ядерний шантаж.
“Що важливо: по суті ПАРЄ це перша міжнародна організація, яка відреагувала на заяву Зеленського, який сказав, що Росія готується до такого теракту“, – зазначив нардеп.
Він наголосив також, що майбутні “демократичні сили” Росії повинні не просто визнавати суверенітет та територіальну цілісність України, а й “визнавати необхідність повної відповідальності режиму на міжнародному трибуналі”, а також важливість виплат всіх репарацій Україні.
“Також про політичні репресії в Росії. Всі, хто причетний до справи Кара-Мурзи мають потрапити під санкції”, – зазначив Гончаренко.
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
- У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
- Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині
- До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
- G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
- Соціальні служби в Європі вилучили 240 дітей з українських родин – Офіс омбудсмена
- Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
- F-16 будуть в Україні не раніше Нового року — Резніков
- SUPERNATION 2013-2023: «Друга Ріка» зіграє два великі концерти у Києві та Львові