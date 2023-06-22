23 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 червня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. Його започаткували у 1948 році на честь річниці створення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Ще 23 червня — Міжнародний день вдів і Міжнародний день жінок в інженерії.

В Україні сьогодні відзначають День державної служби. Професійне свято держслужбовців започатковане указом президента у 2003 році, воно збігається з Днем державної служби ООН.

В Естонії відзначають День Перемоги — на честь перемоги над військами Прибалтійського ландесвера під час Визвольної війни 1919 року.

У Люксембурзі — День народження Великого Герцога.

У Польщі та Нікарагуа — День батька.

У Казахстані — День поліції.

У Молдові — День проголошення суверенітету.

Канада відзначає Національний день пам’яті жертв тероризму.

Латвія святкує День Ліго — традиційне щорічне латвійське свято на честь літнього сонцестояння, схоже з нашим Івана Купала. Цього дня латвійці палять багаття, плетуть вінки, збирають лікарські трави та шукають на щастя цвіт папороті.

Яке релігійне свято 23 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять священномученика Тимофія, єпископа міста Пруси.

Тимофій жив за часів правління імператора Юліана. Той наказав кинути Тимофія за його християнські переконання до в’язниці і катувати, змушуючи зректися віри. Тимофій відмовився і йому відсікли голову.

День ангела 23 червня

Іменини в цей день святкують Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофій, Феофан.

Які історичні події стались 23 червня

1803 — американський інженер та винахідник Роберт Фултон продемонстрував на Сені у Франції перше парове судно.

1846 — бельгієць Адольф Сакс отримав патент на саксофон.

1865 — завершилася Громадянська війна в США.

1868 — американець Крістофер Шоулз одержав патент на друкарську машинку.

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.

1894 — у Парижі з ініціативи барона П’єра де Кубертена утворили Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

1917 — на II Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві проголосили І Універсал Української Центральної Ради і автономію України у складі Росії.

1961 — набув чинності підписаний у 1959 році договір про мирне наукове використання Антарктики.

1985 — терористи підірвали Boeing 747 компанії Air India над Атлантикою — загинуло 329 людей.

2001 — розпочався офіційний візит Папи Римського Івана Павла II в Україну.

2016 — на референдумі у Великій Британії більшість (52 % при явці 72 %) проголосували за вихід з Євросоюзу.

2022 — Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Хто народився 23 червня

1763 — Жозефіна Богарне, перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця Франції (1803—1807).

1889 — Анна Ахматова, російська поетеса.

1894 — Едуард VIII, король Великої Британії (1936), що зрікся престолу заради коханої.

1910 — Жан Ануй, французький драматург і сценарист.

1912 — Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф.

1929 — Тед Лапідус, французький кутюр’є.

1931 — Григорій Кохан, український кінорежисер.

1937 — Марті Ахтісаарі, президент Фінляндії (1994—2000), дипломат, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року.

1972 — Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу (1998).

1976 — Патрік Вієйра, французький футболіст, чемпіон світу (1998).

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