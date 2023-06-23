Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів у районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно наступали в напрямку Синьківки. Завдали авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки і Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти наступали у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожеве, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири — по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ в то й час уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв’язку противника.

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