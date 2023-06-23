Уночі сили ППО збили усі 13 крилатих ракет, які випустили окупанти

У ніч на 23 червня росіяни обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Ракети випустили з чотирьох Ту-95мс із Каспійського моря. Вони мали поцілити у військовий аеродром на Хмельниччині.

«Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість — на Хмельниччині», — йдеться в повідомленні.

Також військові виявили і ліквідували російський розвідувальний безпілотник невстановленого типу.

Раніше Chas News розповідав про штурмовики, бомбардувальники та ракетоносці, якими росія найчастіше атакує українські міста.

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