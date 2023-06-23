Зникнення підводного човна «Титан»: знайшли уламки судна, весь екіпаж загинув

22 червня рятувальники знайшли уламки підводного човна «Титан», який прямував на екскурсію до уламків «Титаніка». Всі пасажири вважаються загиблими.

Про це повідомив представник берегової оборони США Джон Моґер, пише CNN.

За його словами, уламки підводного човна знайшли на глибині 3,8 тис. метрів орієнтовно за 488 метрів від «Титаніка».

«Там, на дні, неймовірно складне середовище, і уламки вказують на катастрофічний вибух на човні», — сказав Моґер.

Компанія OceanGate, яка організувала подорож вважає, що екіпаж підводного апарату загинули.

«Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг і Пол-Анрі Нарджолет, на жаль, загинули», — повідомили у компанії.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, ВМС США вдалося зафіксувати звук вибуху зниклого батискафу. Зазначають, що після втрати зʼязку за допомогою «секретної гідроакустичної системи, призначеної для виявлення ворожих підводних човнів» зафіксували звук, схожий на імплозію (вибух всередину). У цьому ж місці рятувальники виявили уламки човна.

Підводний апарат «Титан» відправився з туристами на екскурсію до уламків «Титаніка» 18 червня. Подорож мала тривати близько восьми годин, але через 1 годину 45 хвилин після занурення зв’язок із судном перервався. Chas News розповідав, що відомо про зникнення човна та хто перебував на борту.

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