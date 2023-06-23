В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: що зміниться

У п’ятницю, 23 червня, в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Завдяки нововведенню громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також цифровізація дозволить спростити отримання дозволів.

Так, громадяни зможуть подати документи онлайн через електронний кабінет «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї. Відвідувати органи Нацполіції до цього не потрібно.

МВС створило додаткові канали зв’язку для питань громадян:

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot

Нагадаємо, у травні 2022 року МВС спільно з Мінцифри запустили у «Дії» опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. За його результатами, майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб. 21,82% — проти володіння зброєю.

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