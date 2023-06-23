Одеський військком Борисов виїжджав за кордон законно, він залишиться на посаді — Гуменюк

Скандальний начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов виїздив за кордон законно та зараз залишається на своїй посаді.

Про це в ефірі «Свобода Live» розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Наталя Гуменюк.

«Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо», — сказала керівниця пресцентру.

Гуменюк зазначила, що військком «виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування». Він надав усі документи, які це підтверджують.

Вона додала, що наразі Борисов продовжує перебувати на своїй посаді, адже розслідування не виявило підстав для його відсторонення.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що під час війни родина Борисова накупила нерухомості в Іспанії нерухомості та елітних автівок на близько €4,5 млн.

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