У МВС розповіли, що у першу чергу потрібно робити у випадку теракту на ЗАЕС

Правоохоронці та рятувальники готуються до наслідків можливого російського теракту на Запорізькій АЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, усі служби готуються до можливих наслідків теракту на ЗАЕС.

«В першу чергу людям необхідно зберігати спокій. Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов’язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС», — розповів Клименко.

Він додав, що від 23 червня МВС розгорнуло відповідні штабів, де будуть енергетики, працівники ДСНС, поліції та медики. Це потрібно для того, щоб були вироблені і чітко донесені до громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події.

Клименко зазначив, що у випадку теракту загроза можлива передусім для 50-км зони по радіусу навколо станції, це приблизно пів мільйона населення на правому і лівому березі. Він розповів, що всі громадяни, які захочуть виїхати, будуть забезпечені відповідним транспортом.

«Найближчими днями ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг і відповідним розверненням санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію. Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби. Для того, щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики», — розповів міністр.

Що робити у разі вибуху на ЗАЕС

У МВС наголошують, що у разі надзвичайної ситуації потрібно буде дослухатись до вказівок влади.

Клименко розповів, що радіоактивний фон, який можливо бути в повітрі, зберігатиметься приблизно одну добу.

«Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в приміщенні, закрити вентиляції. Системи вентиляції мають бути вимкнені — кондиціонери, обігрівачі і т.д. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або змощеною тканиною, або скотчем. І ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу», — наголосив міністр.

Він додав, що радіація подібна до пилу. Тому, при перебуванні на вулиці, треба одягати звичайний распіратор або маску, які використовували під час Covid-19.

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