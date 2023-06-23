Україна може звільнити Крим до кінця літа, — генерал Бен Ходжес

В України є шанс прорвати російські позиції і досягти окупованого Кримського півострова до кінця літа. Однак для цього їй знадобиться військова підтримка Заходу, зокрема — ракетні системи великої дальності ATACMS.

Як передає Amazing Ukraine, таку думку висловив Newsweek колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

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“Я як і раніше стверджую, що якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно Україні, то Україна все ще може звільнити Крим до кінця цього літа”, — сказав Ходжес.

Ходжес сказав, що ще занадто рано оцінювати будь-які успіхи або невдачі українського контрнаступу, хоча і підкреслив, що зберігає оптимізм щодо перспектив Києва.

При цьому він додав, що для цього Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, така як ATACMS, безпілотники Grey Eagle, або інші системи озброєння, які “можуть досягати більшого, ніж вони можуть досягти прямо зараз”.

“Це дозволило б їм зробити Крим неспроможним. І це ключ: змусити Чорноморський флот піти з Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS в цій гавані… Те ж саме з авіабазою в Саках та іншими об’єктами”, – сказав Ходжес.

При цьому він застеріг від варіанту, при якому Росія зможе зберегти за собою Крим.

“Якщо Україні доведеться погодитися через наш тиск на якийсь результат, при якому Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде та ж сама розмова”, – продовжив Ходжес.