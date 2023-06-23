ЄС ухвалив 11-й пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС затвердила 11 пакет санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Крім посилення протидії обходу санкцій, їм заборонено імпорт російської нафти в Європу північною гілкою трубопроводу “Дружба”, а також розширено список підсанкційних компаній. Крім того, посилено транзитні обмеження.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Obozrevatel.

Читай також: ПАРЄ ухвалила історичну резолюцію щодо “Політичних наслідків агресії Росії проти України”

“Комісія вітає ухвалення Радою 11-го пакету санкцій проти Росії. Цей пакет забезпечить ще більш ефективне застосування санкцій ЄС проти Росії на основі уроків, вилучених із їх реалізації за останній рік“, – зазначили в ЄК.

Що входить до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Запроваджується механізм, який передбачає заборону експорту низки товарів та технологій у треті країни для запобігання їх реекспорту до Росії.

Остаточно заборонено імпорт російської нафти північною гілкою “Дружби” до Німеччини та Польщі, імпорт нафти з Казахстану цією гілкою продовжиться.

Запроваджено заборону на заходи у порти будь-яких танкерів, які здійснювали морське навантаження нафти з інших суден .

. Розширено список товарів та технологій, заборонених до транзиту через Росію.

Введено нові санкції проти пропагандистів, у тому числі заборона мовлення ще п’яти каналів: “Царгород”, RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook та Katehon.

Загалом пакет включено санкції проти 87 компаній, які підтримують агресію РФ.

Введено заборону на в’їзд причепів та напівпричепів із Росії.

Запроваджено повну заборону вантажівкам з російськими причепами та напівпричепами перевозити вантажі до ЄС. Це дозволить припинити обхід заборони російським вантажним дорожнім операторам перевозити товари до ЄС.

Варто зазначити, що раніше трубопровід “Дружба” був винятком із нафтового ембарго ЄС. Це зробили на вимогу Угорщини, яка продовжує отримувати сировину з РФ за південною гілкою цієї “труби”. Північна гілка веде до Польщі та Німеччини, які добровільно не закуповували російську нафту. Тепер їхню позицію закріплено юридично.