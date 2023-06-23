Полював на літаки та бронемашини MaxxPro: СБУ затримала шпигуна в ЗСУ (фото)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського шпигуна у лавах ЗСУ в Житомирській області.

Про це розповіли в СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який мобілізувався і служив на півночі України. На початку травня 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб.

Зраднику доручили збирати для фсб розвіддані про стан українських аеродромів та бойову авіацію ЗСУ. Також окупантів цікавили місця складів з боєприпасами та пальним. Крім того, агент намагався виявити рух іноземних бронетранспортерів MaxxPro.

Для виконання завдань агент особисто об’їжджав різні райони і шпигував за військовими об’єктами, а також намагався «в темну» використовувати своїх знайомих. Він надсилав фсб розвіддані через Telegram.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору інформації про українські військові об’єкти. Під час обшуків у нього виявили мобільний телефон, де він листувався з ворогом.

Зловмиснику повідомили про підозру за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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