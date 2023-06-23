Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника

23 червня в Україну вдалося повернути тіла ще 51 загиблого військовослужбовця.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Полеглих повертали з окупованих територій за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

У відомстві зазначили, що повернення тіл загиблих здійснювалося відповідно до норм Женевських конвенцій.

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