Росія наростила виробництво ракет, рівень зараз вищий за довоєнний — ГУР

У ГУР повідомили, що росія мінімум в три-чотири рази наростила виробництво ракет «Калібр» та Х-101.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» сказав Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР Міноборони України.

«Дійсно, по цих ракетах, які ви назвали, відбулося зростання виробництва. Це приблизно в три-чотири рази. Так, росіяни виготовляють приблизно 30-40 ракет, в залежності від типу. Менше — «Кинджалів», до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни», — пояснив представник розвідки, відповідаючи на питання про «Калібри».

Він додав, що окупанти накопичили резерви, відновили виробництво та удосконалили тактику застосування ракет і безпілотників.

Компоненти, які росіяни використовують в ракетах, вони отримують завдяки країнам, які не приєднались до санкцій. Найбільше іноземних компонентів у «Кинджалах» та «Іскандерах».

Нагадаємо, у ніч на 23 червня росіяни обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації.

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