Фотоісторія. 23 червня 1894 року створили МОК. Першим президентом став грек з одеськими коріннями

23 червня 1894 року було створено Міжнародний олімпійський комітет. Зараз цей день відзначають як Міжнародний олімпійський день.

Ідея відродити Олімпійські ігри за прикладом античних належала французькому барону П’єру де Кубертену.

У нього були дві основні мотивації. На перший погляд — взаємовиключні. Хоча радше такі, що логічно випливають одна з одної та доповнюють одна одну. Французи зазнали поразки у війні з Пруссією у 1870-71 роках. Кубертен вважав, що причиною послугували погана фізична форма та низький моральний дух його співвітчизників. Барон починає пропагувати фізичне виховання. І виношує ідею відродити Олімпійські ігри. Але не для того ж, щоб потім Франція вигравала всі війни! Кубертен говорив, що молодь повинна змагатися на спортивних майданчиках, а не на полі бою.

У червні 1894 року в університеті Сорбонни провели конгрес, і в останній день — 23 червня — оголосили про створення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який би зайнявся організацією перших сучасних Ігор.

Влаштувати їх постановили на батьківщині античної Олімпіади — у Греції. І вирішили, що президентом МОК повинен стати представник країни-господарки Ігор. Тому ним став грек Деметріус Вікелас.

Вікелас мав одеські коріння, звідти була його мати. Сам він часто бував в цьому місті, аж доки у 16 років не поїхав працювати бухгалтером до Лондона на фірму дядька.

Також членом першого складу МОК став уродженець Полтавщини Олексій Бутовський. Зараз його ім’ям названо стадіон у Полтаві.

П’єр де Кубертен, головний ідеолог сучасних Олімпійських ігор, став президентом МОК у 1896 році. Він очолював організацію найдовше — 26 років, до 1925 року, з трирічною перервою. Під час Першої світової барон пішов добровольцем до французької армії.

До самої смерті в 1937 році Кубертен залишався почесним членом МОК. Його серце, згідно з заповітом, поховано біля руїн стародавньої Олімпії.