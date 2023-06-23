В «Укрзалізниці» розповіли про проєкти, на які витратять кошти від ЄС

Європейський Союз інвестує кошти в розбудову залізничної інфраструктури України для розвитку прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Як зазначили в компанії, частину грошей вкладуть у розбудову пунктів пропуску Ягодин — Дорогуськ та Мостиська ІІ — Медика на кордоні з Польщею. Також розвиватимуть пункт Чоп — Чєрна, який єднає Україну зі Словаччиною та Угорщиною. Тут хочуть розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

За кошти ЄС здійснять і реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська. Гроші виділять з фонду Connecting Europe Facility.

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