У Запорізькій області росіяни обстріляли цивільних, які йшли на дачу

У Запорізькій області 23 червня окупанти кілька разів обстріляли цивільних.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

У Приморському отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік, які йшли з транспортної зупинки на дачні ділянки. У Воздвижівці постраждав 40-річний чоловік.

Ще один житель області загинув у центрі Малої Токмачки. Оріхів та Преображенка зазнали ударів, але про постраждалих поки не повідомляють.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня росіяни обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації.

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