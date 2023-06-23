Цього літа Україна може отримати ще 20 БМП Marder з Німеччини

Німецький промисловий концерн Rheinmetall планує цього літа передати Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє Welt.

Загалом Україна отримає 60 машин: 40 зі складу Rheinmetall і 20 зі складу Бундесверу. Також Rheinmetall пропонує Україні ще 60 БМП, які збирають в Нижній Саксонії та Гессені. Компанія може випускати по 10 машин на місяць.

Раніше стало відомо, що Латвія готується передати Україні всі свої військові гелікоптери.

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