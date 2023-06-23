Колаборант з Куп’янська отримав вирок за каральні рейди проти мирних жителів

Колаборант з окупаційного «мвс рф» у Куп’янську, який викрадав місцевих жителів, отримав 13 років ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

Він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів у Куп’янську. Людей викрадали просто на вулицях або в їхніх помешканнях. Здебільшого потерпілих відвозили до місцевої катівні. За участь в таких злочинах окупанти платили зраднику 40 тис. рублів.

Колаборанта затримали восени 2022 року. Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 13 років тюремного ув’язнення.

Тим часом контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського шпигуна у лавах ЗСУ в Житомирській області.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.