Місячний календар на липень 2023: коли новий і повний Місяць

Місяць — не лише романтичний сусід Землі, але й сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на усе живе на нашій планеті.

Chas News публікує місячний календар на липень 2023 року і нагадує, що варто і чого не варто робити у новий і повний Місяць.

Повний місяць і Супермісяць у липні 2023

Повний місяць у липні 2023 припадає на 3 липня 14:40 за Києвом.

Більше того, у липні можна спостерігати не просто повний, а, так званий, Супермісяць — явище, коли Місяць найбільше наближається до Землі.

Як повний Місяць впливає на людину

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

У період Супермісяця його енергетичний вплив на землю і її мешканців зростає. Тому цей час вважається особливо небезпечним.

Втім 3 липня 2023 року Місяць перебуватиме у знаку Козерога, тому це явище Супермісяця виявиться не таким небезпечним, яким могло б бути. Сила стихії Землі трохи послабить енергетику Місяця.

Новий Місяць у липні 2023

Новий, молодий Місяць, або молодик — це фаза Місяця, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Простіше кажучи, Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій. «Приблизно», тому що коли вони розташовані точно на одній прямій — це вже сонячне затемнення. А так новий Місяць з Землі виглядає тоненьким серпом, який з кожною добою зростає.

У липні 2023 року новий Місяць припадає на 17 липня о 21:32 за Києвом.

Як новий Місяць впливає на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий Місяць — це початок, отже залишати в минулому погане і опановувати хороше.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри і помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Фази Місяця липень 2023

30 червня — 3 липня: зростаючий Місяць.

3 липня: повний Місяць, Супермісяць

4—16 липня: спадний Місяць.

17 липня: новий Місяць.

18—31 липня: зростаючий Місяць.

Місячний календар липень 2023: сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі місячні дні у липні 2023 року: 1, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 31.

Несприятливі місячні дні у липні 2023 року: 3, 10, 14, 17.

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