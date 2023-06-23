Окупанти звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту — «Схеми» (фото)

Супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, яку звели під Чонгарським мостом. Про це повідомляють «Схеми».

Це сталось після обстрілу, про який окупаційна влада Херсонщини повідомила вранці 22 червня. На знімках можна побачити сліди від ударів. На фотографіях за 18 травня переправи ще немає.

Нагадаємо, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявляв, що обстріл здійснив «київський режим» нібито ракетами Storm Shadow, які передала Британія.

Як зазначають «Схеми», через обстріл окупаційна влада Криму перенаправила рух з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.