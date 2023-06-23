НАЗК внесло китайську компанію Geely до списку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co.

Вона володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

Як пояснили в НАЗК, компанія продовжує продавати свої машини в рф. Станом на травень 2023 року мережа Geely була представлена у 89 російських містах і налічувала 157 дилерських центрів.

«Поки більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припиняють продажі на російському ринку після вторгнення в Україну, китайська компанія Geely продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було», — наголосили в НАЗК.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.