Основні сили України ще не беруть участь в контрнаступі — Сирський

Основні сили наступального резерву України поки не беруть участь в бойових діях.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив командуючий Сухопутними військами України генерал Олександр Сирський.

«Всі хочуть негайно й одразу досягнути великої перемоги. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес триватиме якийсь час, оскільки з кожного боку зосереджено багато сил, техніки та штучних перепон», — сказав він.

Сирський наголосив, що основні сили України ще не брали участі в боях, оскільки ЗСУ шукають слабке місце в обороні противника. За словами генерала, ситуація на сході країни складна, важкі бої йшли в Серебрянському лісі під Бахмутом. Росіяни також намагаються перехопити ініціативу.

У виданні зазначають, що поки з 12 бригад, укомплектованих для контрнаступу, участь в боях брали тільки три. Сирський тим часом заявляє, що його не лякає факт того, що російські сили мають більшу чисельність.

«Я ніколи не воював проти меншої кількості ворогів, вони завжди перевершували нас чисельно», — сказав він.

Президент Зеленський також коментував контрнаступ. За його словами, події розвиваються «повільніше, ніж хотілося б» через замінування росіянами величезної території.

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