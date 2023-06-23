В Україні зафіксували близько 700 випадків травмування та загибелі від мін

В Україні вже зафіксували близько 700 випадків загибелі і травмування цивільних від вибухонебезпечних предметів.

Про це в ефірі телемарафону заявив Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС.

«Щотижня по Україні фіксується той чи інший випадок, коли є травмування чи, на жаль, загибель людей. І станом на сьогодні, на жаль, ми маємо цифру у близько 700 зафіксованих випадків — це тих, коли люди травмувалися або загинули від ВНП», — сказав він.

Також Рева зазначив, що від мін вже загинули близько 200 людей, серед яких і діти.

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