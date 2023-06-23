Зеленський доручив звільнити воєнкома Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії

Володимир Зеленський заявив, що дав Валерію Залужному термінове доручення звільнити з посади одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії.

Також президент наказав створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони генерала Павлюка для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

22 червня стало відомо, що під час війни родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова купила в Іспанії нерухомості та автівок на близько €4,5 млн. Сам Борисов у розмові з журналістами спочатку стверджував, що його сімʼя не має майна в Іспанії. Але згодом почав казати, що про купівлю нерухомості йому нібито ніхто не розповідав.

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