Дипломати повернули з Угорщини ще двох полонених

Українські дипломати вивезли із Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що таким чином додому повернули вже п’ятьох українських захисників.

«Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних», — наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 8 червня РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. Угорський віце-прем’єр Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію, а в МЗС України наголосили, що дізналися про це зі ЗМІ.

При цьому в уряді Угорщини переконують, що переговори щодо передачі полонених вели релігійні організації без участі представників офіційного Будапешту.

20 червня дипломати повернули до України перших трьох полонених.

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