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Фсб завело справу на Пригожина за заклик до військового заколоту

23.06.2023

Фсб рф відкрило справу проти власника ПВК «Вагнер» за заклик до військового заклику. Відповідну заяву поширюють російські державні агентства.

«Як заявили в національному антитерористичному комітеті, твердження, які поширюються від імені Євгена Пригожина, не мають під собою жодних підстав. У зв’язку з цими заявами фсб росії порушено кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту. Вимагаємо негайно припинити протиправні дії», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах наймаців. Нібито «загинули безліч бійців». Він заявив, що міністр оборони рф Сергій Шойгу «втік як баба із Ростова», і пообіцяв покарати тих, хто «нищив сьогодні наших хлопців». При цьому Пригожин каже, що його підтримують звичайні солдати і це не спроба військового перевороту, а «марш справедливості».

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