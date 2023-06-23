24 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 24 червня

В різних країнах Заходу сьогодні відзначають День народження святого Івана Хрестителя:

у Литві це — День святого Йонаса,

це — День святого Йонаса, у Латвії та Естонії — Янів день,

та — Янів день, У Монако — Свято святого Івана Хрестителя.

В Канаді — Національний день Квебека.

У Шотландії — День битви при Беннокберні, що відбулась 23—24 червня 1314 року, під час Першої війни за незалежність Шотландії, і в якій армія шотландського короля Роберта Брюса розбила армію англійського короля Едуарда II, відновивши незалежність своєї країни.

В Республіці Конго — День риби.

Яке релігійне свято 24 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять апостолів Варфоломія та Варнави.

А за новим календарем, що ухвалила ПЦУ, сьогодні — День Різдва святого Івана Хрестителя.

День ангела 24 червня

Іменини в цей день святкують Варфоломій, Єфрем, Марія.

Які історичні події стались 24 червня

1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.

1509 — відбулась коронація короля Англії Генріха VIII.

1793 — Французький Конвент ухвалив першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу.

1812 — армія Наполеона ступила на територію Російської імперії.

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка 19-річного іспанського художника Пабло Пікассо.

1959 — у Москві радянський лідер Микита Хрущов пообіцяв віце-президенту США Річарду Ніксону показати «кузькину мать».

1975 — катастрофа літака Boeing 727 компанії Eastern Airlines у Нью-Йорку — загинули 113 людей.

2021 — у Майамі (штат Флорида, США) обрушився багатоповерховий житловий будинок — загинули 98 людей.

Хто народився 24 червня

1616 — Фердинанд Боль, голландський живописець.

1771 — Елетер Дюпон, французький промисловець, засновник і перший президент компанії DuPont.

1838 — Ян Матейко, польський художник

1930 — Клод Шаброль, французький кінорежисер.

1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації Greenрeace.

1987 — Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, чемпіон світу 2022 року, володар «Золотого м’яча» 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 років.

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