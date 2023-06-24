Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 червня

За минулу добу Сили оборони знищили 580 окупантів, 30 артилерійських систем та сім танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати ворога станом на ранок 24 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 223910 (+580) осіб,
- танків — 4024 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7804 (+6) од,
- артилерійських систем — 4015 (+30) од,
- РСЗВ — 619 (+2) од,
- засоби ППО — 383 (+4) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13),
- крилаті ракети — 1228 (+14),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6731 (+23) од,
- спеціальна техніка — 548 (+3).
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.