Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. Постраждали діти (фото)

Вночі 24 червня російські війська атакували Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

За попередніми даними, дев’ять крилатих ракет і три безпілотники були збиті. Однак у Дніпрі росіяни поцілили в приватний сектор.

Вже відомо про вісьмох постраждалих, серед яких двоє дітей — хлопці віком дев’ять та 16 років. Четверо людей госпіталізовані.

Внаслідок атаки знищені чотири приватні будинки, ще 25 — пошкоджені. Понівечені майже два десятки авто та газогін. Одне із влучань сталось на інфраструктурному об’єкті, там також є руйнування.

Також вночі 24 червня окупанти атакували ракетами Київ, є загиблі і поранені.

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