У Москві та області запровадили режим контртерористичної операції

Російські ЗМІ повідомляють, що у Москві та Московській області ввели режим контртерористичної операції. Це зробили з метою «запобігання можливим терактам».

У росії в багатьох регіонах вводять додаткові заходи безпеки через дії очільника російського угруповання найманців «Вагнер» Євгенія Пригожина.

Увечері 23 червня він заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах найманців та додав, що «зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено».

Колони найманців увійшли в Ростов-на-Дону. За словами Пригожина, його бійці зайняли всі військові об’єкти міста. Вранці 24 червня Пригожин також заявив, що колону «вагнерівців» нібито обстріляли з вертольотів. Ватажок найманців стверджує, що один гелікоптер був збитий.

Щодо ситуації з Пригожиним невдовзі висловиться путін. Він має виступити зі зверненням.

Станом на 9:05 ранку режим контртерористичної операції також ввели в Воронежі та Воронезькій області. Міністерство оборони рф звернулось до «вагнерівців» та назвало їхні дії «збройним заколотом». У відомстві закликають найманців вийти з ними на контакт.

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