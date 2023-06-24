Польський літак на кілька хвилин залетів у повітряний простір України

23 червня літак компанії Enter Air, що летів із Познані в Анталію, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався, коли борт облітав шторм. Внаслідок цього він приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України. В авіакомпанії заявили, що на такий маршрут літак скерували словацькі диспетчери.

Агентство аеронавігаційної служби Польщі, Служба цивільної авіації та Державна комісія з розслідування інцидентів під час польотів розслідуватимуть цю ситуацію.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.