Вночі 24 червня в небі над Україною збили 41 російську ракету та два дрони

Уночі 24 червня росія завдала ракетного удару по території України крилатими ракетами із бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, морського базування «Калібр» та ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах.

10 літаків стратегічної авіації здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. А вісім бомбардувальників Ту-22М3 завдали ударів дев’ятьма ракетами Х-22. Дві ракети «Калібр» летіли з Чорного моря, а дрони Shahed-136/131 — із півдня.

У результаті були збиті всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, один «Калібр» та два ударні дрони «Shahed-136/131».

Нагадаємо, вночі 24 червня окупанти здійснили восьму повітряну атаку на Київ за місяць.

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