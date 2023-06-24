Навчання українських пілотів на F-16 можуть початись у липні — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розраховує, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнуться в липні.

Про це він сказав у коментарі Military Media Center.

«Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань», — заявив міністр.

Він додав, що програма до початку липня буде готова та оголошена. Володими Зеленський раніше повідомляв, що перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців.

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