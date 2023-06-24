Соцмережі розриваються від мемів про бунт «вагнерівців» у росії (фото, відео)

У росії через дії очільника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина почався неабиякий рух. Колони найманців увійшли в Ростов-на-Дону, а в багатьох регіонах запроваджують додаткові заходи безпеки.
Володимир путін виступив зі зверненням до «вагнерівців» і назвав їх зрадниками, а деякі російські Telegram-канали вже пишуть про громадянську війну.
Інтернет-спільнота не могла пропустити такий привід, тому меми про ситуацію в росії масово почали створювати і українці, і іноземці. Chas News зібрав найкращі.
Окрема категорія жартів стосується начальника української розвідки Кирила Буданова.
Меми про громадянську війну набули особливої популярності.
А хтось переробив відому фразу Зеленського «Мені потрібна зброя, а не евакуація» на «Мені потрібна евакуація, а не зброя» від імені путіна.
І ще трішки мемів.
Окремі користувачі встигли зробити навіть відеомеми.
Хтось сказав “громадянська війна на росісі”? pic.twitter.com/giA4829SFb
— незнайома добродійка✌️🍈 (@n_dobrodiyka) June 23, 2023
Сукк pic.twitter.com/XXpCQPjMv4
— PhD Бля водній чіп накрився🇺🇦 (@antonohaio) June 24, 2023
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