Соцмережі розриваються від мемів про бунт «вагнерівців» у росії (фото, відео)

У росії через дії очільника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина почався неабиякий рух. Колони найманців увійшли в Ростов-на-Дону, а в багатьох регіонах запроваджують додаткові заходи безпеки.

Володимир путін виступив зі зверненням до «вагнерівців» і назвав їх зрадниками, а деякі російські Telegram-канали вже пишуть про громадянську війну.

Інтернет-спільнота не могла пропустити такий привід, тому меми про ситуацію в росії масово почали створювати і українці, і іноземці. Chas News зібрав найкращі.

Окрема категорія жартів стосується начальника української розвідки Кирила Буданова.

Меми про громадянську війну набули особливої популярності.

А хтось переробив відому фразу Зеленського «Мені потрібна зброя, а не евакуація» на «Мені потрібна евакуація, а не зброя» від імені путіна.

І ще трішки мемів.

Окремі користувачі встигли зробити навіть відеомеми.

Хтось сказав “громадянська війна на росісі”? pic.twitter.com/giA4829SFb

— незнайома добродійка✌️🍈 (@n_dobrodiyka) June 23, 2023

Сукк pic.twitter.com/XXpCQPjMv4

— PhD Бля водній чіп накрився🇺🇦 (@antonohaio) June 24, 2023

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