«Вагнер» має на меті дістатися до Москви, – британська розвідка

Розвідка Британії вважає, що демарш ПВК «Вагнер» – найсерйозніший виклик російській державі, і найближчі години будуть вирішальними в тому, як розвиватиметься ця криза.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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Міністерство оборони Великої Британії присвятило зведення 24 червня конфлікту між засновником ПВК «Вагнер» Євгенієм Пригожиним і керівництвом Росії.

Там зазначили, що найманці перейшли через російський кордон щонайменше у двох місцях, узяли під контроль військовий штаб у Ростові, а частина «вагнерівців» рухаються на північ через Воронезьку область і «майже напевно мають на меті дістатися Москви».

Російські силовики, очевидно, не чинять супротиву «вагнерівцям».

«У найближчі години лояльність російських сил безпеки матиме ключове значення для розвитку кризи. Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час», – зазначають у британській розвідці.