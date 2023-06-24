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Українська формула миру передбачає у тому числі запуск процесів саморуйнації Росії – Данілов

24.06.2023

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що війна закінчиться всередині Російської Федерації.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії”, – наголосив секретар РНБО.

За його словами, “як війна розпочалась, так вона і закінчиться — всередині РФ”.

“Процес розпочато…”, – констатував Данілов.

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