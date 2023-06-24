Українська формула миру передбачає у тому числі запуск процесів саморуйнації Росії – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що війна закінчиться всередині Російської Федерації.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
Читай також: Україна може звільнити Крим до кінця літа, — генерал Бен Ходжес
“Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії”, – наголосив секретар РНБО.
За його словами, “як війна розпочалась, так вона і закінчиться — всередині РФ”.
“Процес розпочато…”, – констатував Данілов.
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
- У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
- Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині
- До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
- G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
- Соціальні служби в Європі вилучили 240 дітей з українських родин – Офіс омбудсмена
- Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
- F-16 будуть в Україні не раніше Нового року — Резніков
- SUPERNATION 2013-2023: «Друга Ріка» зіграє два великі концерти у Києві та Львові