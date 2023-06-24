Пригожин відповів путіну, що не буде здаватися і піде на Москву

Глава «ПВК Вагнер» Євген Пригожин у відповідь на звернення путіна заявив, що бійці не збираються йти з повинною на вимогу президента.

«З приводу зради батьківщини президент помиляється. Ми патріоти своєї батьківщини, ми воювали і воюємо. Усі бійці ПВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії», — сказав Пригожин.

Він додав, що не збирається просити бійців складати зброю і піде на Москву.

«Але з’ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші економлять їх для себе якраз для того випадку, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву», — додав глава «вагнерівців».

Нагадаємо, у росії в багатьох регіонах вводять додаткові заходи безпеки через дії очільника російського угруповання «Вагнер» Євгенія Пригожина. Увечері 23 червня він заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах найманців та додав, що «зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено». ЗМІ повідомляють про захоплення бойовиками військових обʼєктів у деяких містах, зокрема у Ростові-на-Дону та Воронежі. Володимир путін виступив зі зверненням до «вагнерівців» і назвав їх зрадниками,

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